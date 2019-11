Piena del Po passata Controlli sui fontanazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAPORTO TOLLE Il peggio è alle spalle e salvo scherzi imprevedibili da parte del mare, oggi la grande piena del Po del 2019 sarà da consegnare agli archivi. Una piena importante, fra le più imponenti degli ultimi anni, di poco al di sotto delle quote toccate nel 2014, che ha creato qualche apprensione, anche se non sembra aver mai davvero fatto paura a chi, di piene, ne ha ormai viste passare tante e ha imparato a conoscere e rispettare le fasi del Grande fiume. E sa che le golene, per loro stessa natura, servono proprio a farsi...