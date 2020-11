I RISTORI

ROVIGO Entro la fine dell'anno, saranno circa 760mila euro i soldi che il Comune verserà sui conti correnti di oltre 762 partite Iva cittadine. Nei prossimi giorni, infatti, la giunta darà il via libera a una seconda manovra a favore delle imprese del capoluogo messe in ginocchio dal Covid. Aiuti che, nel caso di bar e ristoranti, si sommano ai ristori del Governo, la cui seconda trance è arrivata alle attività l'11 novembre scorso. «In queste ore uscirà il bando per accedere al contributo di 500 euro messo a disposizione dal Comune per le imprese della città annunciato il vicesindaco Tovo - La settimana prossima, contiamo di avviare l'iter per un secondo contributo, sempre della stessa cifra». Entro la fine del 2020, dunque, 762 piccole imprese rodigine appartenenti a diverse categorie, dal commercio allo sport, riceveranno dal Comune un aiuto vicino a mille euro, che Palazzo Nodari verserà direttamente nel conto corrente delle aziende sottoposte a chiusura tra marzo e maggio scorso o che, a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus, abbiano perso almeno il 15% del fatturato rispetto allo stesso trimestre dell'anno prima. «Non c'è discrezionalità di scelta dell'Amministrazione spiega il sindaco Edoardo Gaffeo - Riconosciamo il danno e utilizziamo fondi nostri per ulteriori ristori oltre a quelli del Governo. Riteniamo sia un'iniziativa doverosa perchè ci rendiamo conto che il tessuto commerciale e imprenditoriale cittadino sta risentendo in maniera pesantissima della situazione e quindi stiamo cercando di fare tutto il possibile per superare questa fase estremamente complicata. È una promessa che avevamo fatto, a cui teniamo molto: siamo contenti di aver chiuso questa prima operazione e nelle prossime settimane saremo in grado di liberare ulteriori risorse per riuscire a raggiungere quella cifra complessiva di circa 1 milione di euro destinato alle attività commerciali produttive annunciata a luglio».

NUOVO BANDO

«Le aziende che hanno i requisiti possono partecipare al bando - ricorda l'Amministrazione - Stiamo cercando di gestire l'emergenza coniugando le esigenze degli operatori economici con quelle legate alla tutela della salute». Da una stima effettuata dal Comune, le aziende che possono accedere sono circa 1.200. Chi non rientrerà in questa prima tornata, potrà rientrarvi in un secondo tempo in base alle risorse disponibili.

