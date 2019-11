Piccioni e topi: stanziati 38mila euro per combatterli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DECORO URBANOROVIGO Il Comune dichiara la guerra ai colombi, alle blatte, ai topi e alla sporcizia che producono in centro. Palazzo Nodari ha emesso un bando rivolto alle ditte specializzate in grado di disinfestare la città da questi animali, spesso portatori di malattie, e pulire dal guano le strade della parte storica della città (piazze e dintorni). Palazzo Nodari ha messo a disposizione ben 38mila euro per un anno di disinfestazione, richiedendo nello specifico che la ditta si occupi del contenimento della popolazione di Columba Livia,...