Picchia il marocchino ubriaco che aggredisce la cognata

Sul fatto che il muratore, con un passato da tallonatore, lo abbia picchiato sembrano esserci pochi dubbi: lo attestano il naso rotto e la costola fratturata. Ma il processo che vede imputato per lesioni personali aggravate un 54enne rodigino, rischia di giocarsi tutto sul filo della legittima difesa, quasi a riecheggiare altri ben noti casi di cronaca. Perché, come ha cercato di far emergere dall'udienza di ieri la difesa, affidata all'avvocato Francesco Zarbo, l'ex rugbista sarebbe intervenuto in difesa di una donna, la sorella della sua ex...