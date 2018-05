Piazze rimaste imbrattate dalla colla della moquette di Rovigoracconta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO Che Rovigoracconta fosse una manifestazione che lascia il segno per il numero di presenze si sa, nessuno però si aspettava che i segni materiali dell'evento restassero proprio sul liston. Le piazze Vittorio Emanuele e Garibaldi si presentano tappezzate di segni e strisce bianche. Non si tratta di polvere, bensì di colla. Il tappeto arancione della manifestazione, una volta tolto, ha mostrato una piazza ricoperta dalla colla utilizzata per fissare la moquette dell'evento.Agli operatori di Asm incaricati di pulire la piazza il...