Piazza Merlin torna a zampillare: ancora stop alla fontana della Rotonda

FONTANE CITTADINEROVIGO Alla fine l'acqua è arrivata. Non la pioggia attesa da tempo per alleggerire la cappa d'afa, ma quella della fontana di piazza Merlin, finalmente tornata a zampillare. Resta, invece, per il momento ancora a secco, quella di piazza XX Settembre, che per tutta l'estate è rimasta spenta. Ma anche per questa a breve dovrebbe arrivare l'intervento di ripristino. Il fatto che le due fontane ornamentali del capoluogo fossero da lungo tempo spente era stato già da tempo posto come una delle questioni da risolvere della nuova...