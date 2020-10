CENTRO STORICO

ROVIGO L'area di piazza Merlin, dove un tempo c'era l'ex chiosco, è diventata un parcheggio abusivo a pochi passi del centro. Non bastavano le auto dei residenti intorno al piazzale della fontana. Da qualche tempo la piazzetta che si affaccia su porta San Bortolo è diventata la zona di sosta della movida del weekend. Un degrado sotto gli occhi della città cui l'altro giorno la Polizia locale ha deciso di porre fine.

Il blitz dei vigili, martedì pomeriggio, ha multato una decina di auto in sosta nella piazza. «I vigili stanno facendo il possibile per evitare il parcheggio selvaggio in piazza Merlin - spiega l'assessore alla Viabilità Giuseppe Favaretto - si potrà finalmente risolvere definitivamente il problema di questo uso incivile della piazza modificando il regolamento per il rilascio dei permessi, ora concessi in modo troppo generalizzato».

La modifica del regolamento, prosegue Favaretto, «è prevista dal Comune entro l'anno. Così finalmente potremo avere una piazza effettivamente pedonalizzata».

Nell'area dell'ex chiosco si svolgeranno spettacoli e piccoli concerti a cielo aperto, una zona che secondo i piani dell'amministrazione, dovrà essere esclusivamente dedicata ai pedoni, senza l'ombra di un'auto.

AREE DA RIQUALIFICARE

Nel frattempo, a pochi passi, nell'ex caserma Silvestri il Comune ha in programma di realizzare un maxi parcheggio, un'ampia area di sosta a disposizione della città anche per chi vive e lavora in centro. Il Comune è in attesa del via libera del Demanio, proprietario dell'area, per partire con i lavori e mettere così a disposizione del capoluogo un importante spazio per parcheggiare, il secondo più ampio dopo l'attuale area di sosta di piazza Di Vittorio. Ancora fermo al palo, invece, il progetto della sistemazione di piazzetta Annonaria, dove diversi box, compreso l'ex bar birreria che si affaccia su piazza Merlin, sono ancora chiusi dopo alcuni bandi per l'assegnazione andati a vuoto. La storica piazzetta necessita di un ampio restauro strutturale, interventi che dovrebbero riguardare anche i singoli box dove sussistono problemi legati all'umidità e richiedono una sistemazione che va ben oltre al semplice rifacimento del colonnato esterno dell'area. «Per piazzetta Annonaria stiamo studiando un nuovo bando con termini più vantaggiosi per i commercianti e per chi è interessato all'ex birreria - precisa l'assessore - il Covid ha rallentato questo intervento che avevamo in programma per valorizzare la piazzetta, ma nei prossimi mesi ci saranno novità anche per quest'area della città, fulcro del commercio del centro».

Per quanto riguarda la copertura della piazza con un tetto in vetro, in modo da renderla fruibile anche per spettacoli tutto l'anno, Favaretto spiega che per il momento non ci sono le risorse per pensare a un intervento così importante. Prima il Comune cercherà di occupare tutti i box, grazie anche a piccoli interventi di restauro, e successivamente, risorse permettendo, si potrà pensare a una possibile copertura della storica piazzetta.

Roberta Merlin

