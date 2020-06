PIAZZA MERLIN

ROVIGO È finalmente arrivata l'ora x per il chiosco di piazza Merlin. Questa mattina gli operai della ditta incaricata dal Comune inizieranno a smantellare la discussa struttura dell'ex gelateria Le Fontane di proprietà di Daniele Zago, chiusa da circa due anni dopo la scadenza dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. L'assessore ai Lavori pubblici e urbanistica Giuseppe Favaretto, prima dell'emergenza Covid, aveva infatti annunciato la decisione definitiva presa dal Comune sulle sorti della struttura che un tempo ospitava il bar e l'edicola di Sante Cavalieri. La delibera di abbattimento era stata approvata dalla precedente Amministrazione con affidamento a una ditta dei lavori di demolizione, del costo di 28mila euro.

NESSUNA SOLUZIONE

L'abbattimento era previsto per lo scorso 28 giugno. Il sindaco Gaffeo, subito dopo la sua elezione, aveva però deciso di bloccare il cantiere per studiare soluzioni alternative per mantenere il chiosco in vita. Gli accertamenti compiuti dagli uffici di palazzo Nodari e i successivi sopralluoghi avevano però avuto esito negativo. La ruspa attivata da Bergamin questa mattina libererà a piazza dalla struttura. Ad avere l'idea, nel 1999, della costruzione del chiosco-gelateria ed edicola era stata la giunta guidata dal sindaco Fabio Baratella, prevista in un progetto di riqualificazione della piazza. Il Comune aveva offerto a Zago, che già gestiva sul posto un chiosco in legno stagionale, di costruire a spese proprie una nuova struttura, in cambio di un'autorizzazione ventennale di occupazione del suolo pubblico. L'imprenditore aveva accettato, impiegando 200 milioni delle vecchie lire. Al bar poi si era aggiunta l'edicola. Alla scadenza dei termini, la giunta Bergamin aveva però ordinato la demolizione. La Soprintendenza si era pronunciata negativamente nei confronti della struttura in ferro definita troppo impattante per la città. A settembre scorso, anche la giunta di centrosinistra aveva dunque confermato l'impossibilità di mantenere in vita il chiosco. L'abbattimento, rinviato dall'emergenza Covid, oggi diventerà effettivo. Al vaglio la possibilità di autorizzare un altro chiosco, una struttura in legno con sedie e tavolini o panchina a disposizione dei bar e attività della zona.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA