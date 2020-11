LA MANIFESTAZIONE

ROVIGO «Saranno responsabili di quello che accade». Il prefetto Maddalena De Luca conferma lo svolgimento della manifestazione prevista per questa sera tra le 20 e le 22 in piazza Matteotti, l'unica delle tre annunciate nei giorni scorsi a rimanere in piedi dopo il forfait dei rispettivi organizzatori.

Il referente territoriale del Governo ha spiegato che Paolo Furegato e Laura Vallin hanno regolarmente ottenuto i permessi per lo svolgimento della manifestazione e che sono previste fra le duecento e le trecento persone.

«Abbiamo dato agli organizzatori le indicazioni precise e puntuali su come dovrà svolgersi la protesta sia per le normative riguardanti il Covid, sia per il mantenimento dell'ordine pubblico - ha aggiunto De Luca -. Manifestare il proprio dissenso e disagio è sicuramente legittimo per le categorie colpite in maniera diretta dai provvedimenti. Ma è ovvio che dovranno tenere ben presente che le misure del Dpcm sono centrali per gestire l'andamento dei contagi, dirette ad evitare che ci siano concentrazioni di persone di sera. Si dovrà essere molto prudenti nel rispetto delle distanze e nell'uso delle mascherine. È una situazione molto delicata ed è quindi richiesto un grande senso di responsabilità».

Il concetto di fondo è che sarebbe inutile manifestare per dimostrare di saper rispettare le regole internamente alle proprie attività e che la chiusure imposte dal decreto del Governo sono ingiuste, se poi in una manifestazione di questo genere non saranno correttamente adottate. Lo precisa lo stesso prefetto: «Sia una manifestazione fatta per dimostrare il proprio disagio e non diventi un focolaio. Altrimenti, si otterrebbe l'effetto opposto».

ATTENZIONE AI PERICOLI

Nei giorni scorsi, il direttore generale dell'Ulss 5 Polesana Antonio Compostella non ha nascosto le sue perplessità su questa protesta organizzata contro le stringenti restrizioni imposte su numerose attività commerciali: «Manifestare è un diritto insopprimibile - ha detto il numero uno della sanità polesana - ma va coniugato con la salute, un diritto altrettanto fondamentale». Per questo motivo, il prefetto De Luca ha rimarcato due aspetti fondamentali: «Abbiamo dato prescrizioni molto stringenti. Gli organizzatori si assumono la responsabilità diretta e mi aspetto grande senso civico da parte loro affinché rispettino gli impegni assunti».

A questo appuntamento parteciperanno manifestanti, oltre che polesani, anche provenienti da Vicenza, Verona, Belluno, titolari di palestre, centri sportivi ed impianti sciistici, gestori di bar, di ristoranti, operatori del turismo delle nostre montagne e del nostro mare, artigiani e commercianti, artisti e operatori del mondo dello spettacolo.

Ieri, come detto, erano previste altre due manifestazioni, alla fine, però, sono state entrambe annullate, proprio per evitare che diventassero un potenziale assembramento incontrollato in grado di peggiorare ulteriormente il quadro generale di un'emergenza sanitaria che, fino a settembre, sembrava avere parzialmente risparmiato il Polesine. Ieri invece sono stati rilevati altri 97 casi in tutta la provincia.

Alberto Lucchin

