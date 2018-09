Piazza Duomo nelle mani dei privati per cambiare `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CENTRO STORICOROVIGO «Non ho mai parlato con la proprietà dello stabile e non so quali siano le loro idee, ma mi piacerebbe incontrarli». L'assessore all'Urbanistica Federica Moretti si sta interessando per la risoluzione del cantiere ormai abbandonato da anni in piazza Duomo. Il palazzo attorniato dall'impalcatura, tra la sede di Confagricoltura e la canonica della parrocchia del Duomo stesso, risulta legato all'hotel Capital di viale Porta Adige e dopo il fallimento della ditta che operava, è rimasto incustodito e il tetto è crollato...