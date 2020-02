BADIA POLESINE

Nuova pavimentazione per la piazza di Villafora. I lavori per il rifacimento del centro della frazione stanno proseguendo in questi giorni, favoriti dal sole e dalle temperature miti. Sono così iniziate le asfaltature nel piazzale, un intervento che era stato ipotizzato proprio per inizio 2020, non appena il meteo avrebbe consentito di procedere con la sistemazione del manto stradale. «Stiamo andando avanti con le asfaltature spiega l'assessore alle Frazioni, Stefano Segantin e nei prossimi giorni procederemo con la pavimentazione davanti la chiesa, poi la riqualificazione prevederà l'inserimento dell'illuminazione e dei dissuasori. Sono già stati realizzati i sottoservizi e siamo soddisfatti perché se il tempo reggerà, i lavori potrebbero chiudere in anticipo sulla tabella di marcia».

Segantin si è rivolto alla cittadinanza della frazione anche con un video pubblicato su Facebook per documentare in diretta l'avanzamento dei lavori e in particolare le opere di posa del nuovo asfalto nell'area che dovrebbe essere destinata a parcheggio.

«È la politica del fare ha affermato e un ringraziamento va all'assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Capuzzo e al sindaco Giovanni Rossi per aver mantenuto le promesse».

QUALCHE CRITICA

Poi, rivolgendosi non senza polemica a chi ha contestato la funzionalità del progetto, ha difeso l'iniziativa: «Spero che qualcuno si ricreda sull'utilità di questa piazza che è stata fatta a regola d'arte».

Installata la parte di arredo principale, nella piazza restavano da realizzare una serie di rifiniture, oltre ad alcune opere non secondarie

Nelle scorse settimane, tuttavia, l'intervento di sistemazione e ammodernamento del piazzale antistante la chiesa ha suscitato critiche, sia sul piano della funzionalità che rispetto al rischio di una scarsa disponibilità di posti auto.

