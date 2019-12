Piazza Cepol, un palco al posto della fontana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUARTIERE COMMENDAROVIGO Con il nuovo anno, arriverà finalmente la sistemazione di piazza Cepol. La piazzetta del commercio della Commenda est, da anni in attesa di riqualificazione, dopo le feste sarà infatti rimessa a nuovo con un intervento del costo 140 mila euro, di cui 100 mila messi a disposizione da un Bando regionale. Il cantiere in Commenda è stato infatti avviato e nei prossimi mesi il restauro della piazzetta sarà messo a punto. I lavori riguarderanno la pavimentazione della piazza, ormai sconnessa e pericolosa per pedoni e...