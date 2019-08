Piazza Cepol, a giorni parte il cantiere per riqualificarla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUARTIERE COMMENDAROVIGO A giorni l'avvio del cantiere per la sistemazione di piazzetta Cepol. Ieri il Comune ha comunicato di avere affidato i lavori a una ditta di Vo', in qualità di vincitrice della gara d'appalto, per una cifra di poco superiore agli 80 mila euro. Nel 2017 il Comune ha ricevuto un finanziamento dalla Regione per 100 mila euro per avviare il cantiere sulla piazzetta, ma durante la precedente amministrazione non era mai stata messa a bilancio la cifra per avviare il cantiere. Grazie all'intervento del commissario...