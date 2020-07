POLITICA

ROVIGO Addii e cambi di casacca nella politica. Alla vigilia della campagna elettorale per le regionali 2020, il sindaco di San Martino Vinicio Piasentini lascia Italia Viva e (almeno per il momento) rimane in tribuna a osservare quello che accade nel centrosinistra, mentre l'ex amministratore delegato di Ecoambiente, Ivano Gibin, sta ragionando su un suo passaggio dalla Lega a Fratelli d'Italia. Per Piasentini la permanenza nel partito di Matteo Renzi è durata appena otto mesi, lasciando insieme al collega di Polesella Leonardo Raito un Pd al quale aveva dedicato parole avvelenate. Piasentini lascia in silenzio un partito che lui stesso afferma che ormai «non riuscivo più a capire» e del quale critica la mancanza di trasparenza.

«Non voglio buttare fango su Renzi, ho sempre condiviso le sue battaglie, ma ultimamente faccio fatica a capirlo - confessa il sindaco - non ho fatto nulla di ufficiale per evitare di passare per quello che fa tira e molla. Non c'è nessuna corrispondenza tra Iv e quello che mi immaginavo. Mi pare che sia un partito che non decolla, speravo fosse diverso dal Pd, che non è stata per me una esperienza esaltante tra regole e gestione. Mi sono trovato in qualcosa di persino peggio. Mi chiedono se questa scelta deriva dalla mancata nomina a coordinatore, ma non mi arrabbio per questo, solo che non solo uno qualunque. Non è arroganza la mia, mi sono esposto per rappresentare un movimento che stava nascendo, ma si sapeva chi facesse le nomine per gli organi. Sono uscito da un partito scalcinato e ne vado in uno peggio? Volevo partecipare in maniera attiva, servire qualcosa al partito, non mi interessano i posticini». I rapporti con Raito assicura che «rimangono ottimi», ma Piasentini si interroga anche su quale sia la strada che Iv vuole intraprendere: «Non capisco perché rincorrere il centrodestra. Se Renzi voleva fare una cosa ampia, doveva fare qualcosa nella sua collocazione politica, non cercando elettori di Forza Italia che non lo seguiranno. Se rientro nel Pd? No, a meno che non venga ristrutturato il partito. C'è bisogno di un qualcosa che aggreghi a tutti i livelli come era l'Ulivo».

Ivano Gibin, invece, afferma che «al momento non c'è nessuna iscrizione» al partito di Giorgia Meloni, ma la fuoriuscita dalla Lega è appesa a quello che deciderà il Gruppo indipendenti Porto Tolle Polesine, di cui è presidente onorario. Gibin è stato consigliere provinciale e assessore a Porto Tolle, è stato iscritto alla Dc, poi ai Popolari e alla Margherita, in seguito è nato il movimento di cui fa ancora parte e poi è entrato in Lega. «Stiamo discutendo e facendo una serie di valutazioni, nulla di più».

