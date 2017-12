Piano delle emergenze in ritardo di dieci anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EMERGENZAROVIGO In una nazione devastata da catastrofi naturali uno degli strumenti indispensabili per la prevenzione dei rischi è rappresentato dal Piano di Emergenza Comunale (Pec). Uno strumento operativo che contiene tutte le procedure per fronteggiare una calamità attesa o imprevista in un determinato territorio, consentendo alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione.STRUMENTO DA AGGIORNAREIl Comune di Rovigo però non ha un piano aggiornato, l'ultimo risale infatti al lontano 2008....