ROVIGO Il nuovo Piano del traffico andrà a braccetto con il Piano della mobilità lenta: nei prossimi mesi, in città ci sarà pertanto una maggiore attenzione alle biciclette e ai mezzi elettrici. Lo ha annunciato l'assessore alla Viabilità Giuseppe Favaretto, in queste settimane intento a ridisegnare i percorsi del traffico in centro e in periferia al fine di rendere il capoluogo facilmente raggiungibile da bici e pedoni. Lo studio della nuova viabilità è stato affidato ad un consulente, con l'obiettivo di mettere nero su bianco proposte e soluzioni per il collegamento della periferia con il centro, privilegiando la mobilità lenta dei mezzi come bici e monopattini.

«Abbiamo fatto un primo incontro con Gli amici della bici fa sapere Favaretto - Assieme alle associazione degli ambientalisti cercheremo di individuare gli interventi per potenziare le piste ciclabili collegandole anche ai parchi e ai percorsi turistici». «Il nuovo Piano della mobilità - spiega l'assessore al Traffico - diventerà effettivo entro la fine di quest'anno e sarà organizzato in base al Piano del trasporto pubblico locale su cui l'Amministrazione punterà per cercare di diminuire il flusso di auto che quotidianamente si riversa in centro, facendo salire alle stelle il livello delle polveri sottili».

Se la volontà del Comune è senz'altro quella di potenziare l'uso delle biciclette, più scettica la posizione in merito ai monopattini elettrici. «Non nascondo che mi preoccupano ammette Favaretto -, si tratta infatti di veicoli con una certa velocità che necessitano di un'attenta regolamentazione in merito alla circolazione. In alcune città, dove sono in uso da qualche tempo, si stanno verificando infatti problemi legate alla potenziale pericolosità di questo mezzo». Anche a Rovigo, come in molti centri italiani come la vicina Padova, nelle ultime settimane, anche grazie al bonus governativo, sta aumentando a vista d'occhio il numero dei monopattini elettrici, utilizzati, in particolare, lungo i marciapiedi e i portici del centro, con un'evitabile pericolosa convivenza con pedoni e biciclette. Un boom di mezzi elettrici destinato ad aumentare anche in autunno e che costringerà il Comune a varare un vero e proprio regolamento ad hoc per la circolazione di questo mezzo.

«Grazie al bonus biciclette spiega l'assessore all'Ambiente Dina Merlo nei prossimi mesi è previsto un aumento dei ciclisti in città, ma in contemporanea arriverà anche il nuovo Piano della mobilità che renderà il capoluogo sempre più fruibile a pedoni e bici, con effetti positivi sul fronte dell'ambiente». Il progetto dell'Amministrazione è infatti quello di rendere raggiungibile dalle bici scuole e parchi, incentivando l'uso della bici anche tra i giovani. Oggi, infatti, uno dei maggiori punti irrisolti sul fronte della mobilità delle due ruote è proprio il collegamento tra il polo scolastico della Commenda, in via De Gasperi, con il centro e la stazione delle corriere e dei treni. Per nove mesi l'anno, il tratto dalla Commenda al centro è percorso infatti da centinaia di bici in balìa di auto e motorini, una situazione pericolosa su cui anche i presidi dei diversi istituti hanno più volte richiamato l'attenzione anche delle ex Amministrazioni, senza però la messa in sicurezza del collegamento ciclabile con la città. Lo scorso anno, tra via De Gasperi e l'incrocio con viale della Costituzione, si sono infatti verificati diversi incidenti che hanno coinvolto bici ed auto. Non meno pericolosa anche via Marconi, la zona della stazione ferroviaria.

«Presto - assicura l'assessore alla Viabilità Favaretto - arriverà una soluzione anche per la circolazione in via Marconi, dove oltre al problema del traffico dei mezzi a motore c'è la necessità di mettere in sicurezza anche i tanti pendolari e studenti che raggiungono la stazione in bici. L'obiettivo è infatti collegare le ciclabili anche alla nuova stazione dei bus, che sorgerà proprio accanto alla ferrovia».

Roberta Merlin

