URBANISTICA

ROVIGO Gli ordini professionali di Rovigo approvano il metodo di lavoro del Comune per la realizzazione delle nuove linee guida del Piano degli Interventi, lo strumento attraverso il quale l'amministrazione Gaffeo intende coinvolgere cittadini, rappresentanze economico-sociali e il mondo dell'associazionismo nella formazione degli strumenti di pianificazione del territorio.

Martedì pomeriggio si è svolto il primo dei tre incontri della terza commissione consiliare, al quale hanno partecipato gli ordini degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, degli agronomi. La partecipazione è stata buona e gli interventi di ogni rappresentante hanno tessuto le lodi di questa iniziativa avviata dalla presidente della commissione, la consigliere del Partito democratico Giorgia Businaro.

LA FINALITÀ

«È stato l'avvio di un importante percorso di ascolto e coinvolgimento dei diversi portatori di interesse, al fine di acquisire opinioni e suggerimenti utili per l'avvio del Piano degli interventi - spiega quest'ultima - dopo l'approvazione definitiva del Pat (Piano di assetto del territorio, ndr), avvenuta nel 2012, Rovigo non ha potuto godere di un nuovo e strutturato Piano che potesse proporre una visione innovativa della città, disegnandone le prospettive di sviluppo future. Con la nostra amministrazione vogliamo colmare le lacune e i ritardi accumulati nella pianificazione urbanistica del Comune e promuovere la predisposizione di nuovi strumenti basati sul confronto costante con professionisti, tecnici, categorie economiche. La partecipazione e il coinvolgimento di tutti i cittadini nelle decisioni riguardanti il governo del territorio è fondamentale per disegnare il futuro della città, rispondendo a esigenze immediate ma con uno sguardo rivolto al lungo periodo».

L'ASSESSORE

L'assessore all'Urbanistica Giuseppe Favaretto ha illustrato alcuni dei punti fondamentali su cui l'amministrazione intende muoversi e per i quali attende suggerimenti perché siano attuati nel rispetto di tutti i cittadini per un miglioramento concreto della vita della città.

«Lo strumento del Piano degli interventi è indispensabile. Tocca le leve dello sviluppo civile, economico e sociale della città. La giunta sta discutendo su una bozza non definitiva contenente alcune linee guida. Si tratta di un atto di indirizzo politico del Piano, ma il documento più completo intendiamo redigerlo grazie agli interventi dei diversi portatori di interesse. Il Piano mette mano a determinate questioni di grande attualità, ma soprattutto di grande interesse e responsabilità, perché si va a incidere sulla sfera residenziale e quella produttiva della città. Un obiettivo importante è rilanciare il centro storico e riportarlo ad avere un ruolo attrattivo, l'altro parallelo è quello di valorizzare le frazioni, in un contesto di sviluppo di tutta Rovigo».

Secondo Favaretto, il capoluogo deve «ricreare quello che in questi anni è stato perso» e di cui si è «svuotata», rendendo appetibile la città a chi intende investire «in maniera sostenibile».

Grande risalto hanno avuto i cosiddetti spazi vuoti, come l'ex Maddalena, le due ex Banca d'Italia, l'ex Genio civile e molti altri luoghi abbandonati a loro stessi. Proprio su questo aspetto il rappresentante degli architetti e degli urbanisti, Federico Pugina, fino allo scorso anno responsabile del settore Edilizia privata del Comune di Rovigo, ha detto alla commissione che «è giusto che mettiamo al servizio dell'amministrazione del capoluogo le nostre competenze in questo percorso. Il tempo è diventato un elemento fondamentale. Bisogna arrivare a una maggiore flessibilità degli interventi nel centro storico, che non vuol dire liberalizzare, ma cercare di venire incontro a chi vuole investire e intervenire su edifici esistenti che sono inutilizzati e abbandonati».

Alberto Lucchin

