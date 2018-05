CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIANO CONTRO LE BUCHEROVIGO Presto in arrivo nuovi interventi per le buche che costellano le strade di Rovigo e per il ripristino della griglia del sottopasso del Bassanello.«Dalla prossima settimana prepareremo una gara da 40 mila euro circa per continuare la sistemazione delle buche annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Saccardin Useremo il sistema a freddo, perché la copertura delle buche con impasto a caldo grazie al sistema a raggi infrarossi è sotto monitoraggio dopo la sperimentazione dei mesi scorsi. C'è stata...