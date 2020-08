ADRIA

Il Movimento 5 Stelle lancia l'idea di trasformare l'ex commissariato di Pubblica Sicurezza di piazzetta Orfeo in un co-housing. «La formula - spiega la pentastellata Elena Suman - permette agli anziani soli, che non possono contare sull'assistenza dei figli e con poca capacità reddituale, di sperimentare un modello di vivere comunitario. Qui gli spazi privati rimangono protetti dalla privacy ma vengono completati e valorizzati dall'accesso ad attrezzature e strutture comuni: giardino, cucina e lavanderia». Un tipo di convivenza, alternativa alla casa di riposo, che favorirebbe il mantenimento dell'autonomia dell'anziano e l'inclusione sociale dello stesso, oltre che il risparmio sulle spese. «Nelle sue varie forme- conclude Suman - il co-housing permetterebbe all'anziano di risparmiare sul canone mensile d'affitto, e soprattutto ridurrebbe i costi degli interventi assistenziali, sia sociali che sanitari. Un esempio potrebbe essere il riutilizzo, previo recupero e adeguamento, dell'ex sede della Polizia di Stato di piazzetta Orfeo, a due metri da piazza Garibaldi. L'immobile, inserito nel piano delle alienazioni, potrebbe ritrovare nuova vita in pieno centro storico per essere trasformato in una residenza per anziani autosufficienti».

G.Fra.

