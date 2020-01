PIANETA MATTONE

ROVIGO Prezzi stabili nel mercato immobiliare rodigino nel 2019. Lo ha messo in evidenza il focus di Tecnocasa nella sua fotografia sull'andamento in Veneto.

Tra le soluzioni che piacciono di più trilocali e quadrilocali, ma stuzzicano l'interesse degli acquirenti anche le tipologie indipendenti e semi indipendenti. Le tipologie più richieste per investimento sono bilocali e trilocali, il capitale investito oscilla mediamente tra 30 e 60 mila euro. Crescita incoraggiante per il mercato delle locazioni per studenti universitari: da qualche anno infatti è aumentato il numero di facoltà e di studenti presenti in città. Nel 2020 il trend potrebbe aumentare ancor di più, anche grazie alla preziosa sede universitaria di Palazzo Angeli nel cuore di Rovigo.

AREE GETTONATE

L'area più richiesta del centro storico è quella compresa tra piazza Vittorio Emanuele e viale Trieste. Qui è possibile acquistare soluzioni realizzate a partire dai primi del 900 fino agli anni '70-'80 con una spesa compresa tra 500 e 900 euro al metro quadro. Tra i quartieri preferiti, in cima alle posizioni, figura San Bortolo, a due passi dal centro e vicino alla tangenziale. Un altro quartiere che attira i nuclei familiari e i giovani è Commenda Est, tranquilla e dotata di aree verdi. Il quartiere Città Giardino è destinato a crescere ancora nei numeri. È un quartiere di nuova costruzione, caratterizzato da villette a schiera e bifamiliari che si scambiano a prezzi medi di 1.400-1.600 euro al metro quadro. Al confine tra Città Giardino e Tassina si sviluppa un'area di nuova costruzione con appartamenti e villette a schiera che si scambiano a prezzi medi compresi tra 1.500 e 2.000 euro al metro quadro. In Commenda Est, in via Bernini, è in fase di completamento un intervento per realizzare appartamenti in classe energetica. Valori più bassi si registrano per la zona Commenda ovest che vede la presenza di cooperative e soluzioni Ater dal valore medio di 500 euro al metro quadro.

LE LOCAZIONI

Capitolo affitti: nel capoluogo di provincia si registrano canoni di 300-400 euro al mese per i bilocali e di 400-500 euro al mese per i trilocali. Nel confronto con le altre province, nella prima parte del 2019 i valori di Verona hanno registrato un lieve incremento, stimato all'1,2%.

Per quanto riguarda il mercato immobiliare di Padova, i valori hanno registrato un leggero calo (0,3%). Nella città del Santo sono stabili i valori immobiliari nel quartiere di Arcella.

LE RICHIESTE

La domanda è vivace: ad acquistare sono prevalentemente famiglie e giovani coppie residenti nel quartiere. Si cercano trilocali (intorno a 70-80 mila euro) e quattro locali (da 100mila euro). Secondo l'approfondita analisi di Tecnocasa i valori sono in crescita a Treviso, che raggiunge il più 0,4% nella prima parte del 2019. La variazione percentuale più consistente interessa Venezia, schizzata al 4,4%.

Alessandro Garbo

