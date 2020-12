PIANETA DISABILI

ROVIGO Quanto sono efficaci i servizi sociosanitari territoriali per le esigenze delle persone con disabilità? La risposta a questa domanda è arrivata dalle persone che hanno una qualche forma di disabilità e dai loro familiari. Alcuni di loro hanno infatti aderito a uno studio che ha coinvolto 1.600 persone con disabilità residenti nelle province di Padova e Rovigo. I risultati sono stati presentati nel corso del convegno Con noi e dopo di noi: quali scelte per il futuro, organizzato dalla Fondazione Cariparo, in collaborazione con la Fondazione Zancan.

IL SONDAGGIO

Sono state contattate 4.869 persone con disabilità nella provincia di Padova (con età uguale o superiore ai 3 anni) e 1.033 nella provincia di Rovigo (dai 16 anni in su). Sono stati raccolti 1.580 questionari, di cui l'86% nella provincia di Padova (1.362) e il 14% nella provincia di Rovigo (218).

LE RISPOSTE

Le persone con disabilità che hanno risposto sono in prevalenza maschi (60%), hanno un'età media di 31 anni (29 per Padova e 38 per Rovigo), il 94% ha cittadinanza italiana, il 95% è celibe/nubile, il 43% è inabile al lavoro, il 34% frequenta la scuola primaria, il 34% ha la licenza di scuola media inferiore. Il 46% ha una disabilità di tipo intellettivo, il 94% è in possesso della certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92. Per il 59% i servizi sociosanitari rispondono abbastanza ai bisogni, per il 22% poco, per il 12% molto e per il 7% per niente. I motivi principali di chi ha scelto poco sono la scarsità di servizi (50,4%), il costo da sostenere (14%), la burocrazia e i tempi lunghi, con scarsa continuità (7%). Le risposte ricevute dalle persone con disabilità sono molto/abbastanza adeguate rispetto agli attuali bisogni di assistenza (67%), sviluppo delle abilità (61%), condizione abitativa (60%), socializzazione (58%) e mobilità (54%). Viceversa, per altre tipologie di bisogno, prevalgono giudizi di inadeguatezza.

NORMATIVA INADEGUATA

«Si sta evidenziando che la legge 112/16 da sola, in assenza di adeguati strumenti e modelli da seguire, non è sufficiente a garantire le risposte attese, con conseguenti discriminazioni di varia natura» ha affermato Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cariparo. Parole a cui Tiziano Vecchiato, presidente della Fondazione Zancan, ha aggiunto: «Le famiglie ci dicono che è urgente ripensare i percorsi di autonomia privilegiando soluzioni personalizzate. Per questo è importate valorizzare l'iniziativa delle famiglie, integrando risorse private e pubbliche».

Elisa Barion

