PIANETA ANZIANIROVIGO Spesso vivono da soli nelle loro abitazioni troppo grandi, con barriere architettoniche e in alcuni casi addirittura fatiscenti, possono stare per lungo tempo isolati, senza che nessuno li contatti, rischiando di avere degli incidenti domestici a volte fatali, come hanno raccontato anche recenti fatti di cronaca. Tutti hanno bisogno di assistenza domiciliare. Anche in Polesine, insomma, i problemi legati agli anziani soli e talvolta dimenticati da familiari e parenti si moltiplicano, creando situazioni drammatiche. In...