PAPOZZE

In prossimità della naturale scadenza del mandato, il consiglio comunale di Papozze ha designato i nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell'Opera Pia F. Bottoni. «Abbiamo voluto arrivare in anticipo al rinnovo del direttivo della più importante istituzione del paese ha premesso il sindaco Pierluigi Mosca perché i nuovi eletti possano disporsi a assumere la carica con la serenità e la consapevolezza richieste dal proprio ruolo».

L'esito dello spoglio delle schede ha riconfermato il presidente uscente Diego Guolo e il consigliere Corrado Franzoso, mentre la minoranza ha designato Piermarino Veronese. Una nomina, quella di quest'ultimo, che rischia di riproporre l'impasse procedurale a cui si è già assistito cinque anni fa, un prolungato braccio di ferro tra maggioranza e quest'ultimo risolto con il ritiro della propria candidatura e la nomina di Agnese Forzato.

NUOVO STATUTO

A sancire l'incompatibilità per i consiglieri comunali a ricoprire allo stesso tempo la carica di consigliere della casa di riposo c'è ora anche il nuovo statuto dell'Opera Pia, approvato con delibera numero 22 dell'8 aprile 2019. Oltre a ridimensionare il numero dei componenti del Consiglio, ridotti da cinque a tre e senza più comprendere la presenza di diritto del parroco pro tempore, lo statuto prevede all'articolo 8 che l'incarico di consigliere nel consiglio di amministrazione dell'ente sia incompatibile con quello di sindaco, assessore e consigliere del Comune di Papozze».

LA DECISIONE

Per il rappresentante della minoranza si tratta quindi di compiere una scelta: lasciare la poltrona in municipio dimettendosi da componente del consiglio comunale, oppure rinunciare alla nomina nel Cda dell'Ipab Bottoni, come ha fatto esattamente un lustro fa. «Leggeremo attentamente i regolamenti per valutare la posizione del consigliere», ha concluso il sindaco nel prendere atto del voto espresso dalla minoranza, lasciando la questione in sospeso in attesa di una decisione che possa dirimere la questione.

Moreno Tenani

