ROVIGO «In merito alle iniziative sul Natale, tengo a precisare che non ho detto e non ho mai messo in discussione la qualità dei mercatini negli anni passati organizzati, né ho mai dichiarato che i mercatini non rientrano nella programmazione delle iniziative del Natale di quest'anno». Il manager del Commercio Giacomo Pessa interviene per chiarire la sua posizione relativa ai mercatini di Natale, anche se confermiamo quanto abbiamo scritto su queste colonne in base a quanto venne detto. «Credo che all'interno della programmazione delle iniziative di Natale, i mercatini debbano avere un ruolo importante e di traino per tutta la durata del periodo natalizio. Ritengo necessario, però, che i mercatini rientrino in una piu ampia programmazione di tutte le iniziative in modo da poter valorizzare, nel suo insieme, un calendario di opportunita per il visitatore. Ricordo infine che il ruolo del distretto del Commercio e appunto di coordinamento di tutte le attivita organizzate nel centro citta dall'ente pubblico e dai privati in un'ottica di valorizzazione delle singole iniziative. ecco perche, ad oggi, non esiste ancora un vero e proprio progetto sul Natale, ma sara costruito assieme a tutti i partner e le associazioni di categoria».

