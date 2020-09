CARABINIERI

ROVIGO Un applauso ricevuto dall'aula del Senato e ulteriori risvolti investigativi per l'operazione Gold River, Fiume d'oro, portata avanti dai carabinieri forestali di Rovigo, che il 23 agosto ha inferto un duro colpo a un'organizzazione criminale di bracconieri ittici attivi in mezza Italia, accusati anche di frode in commercio, la cui centrale operativa era stabilita da tempo a Taglio di Po.

Le novità riguardano la notifica, domenica scorsa, a 11 persone, otto italiani e tre romeni, tutti pescatori di professione, residenti nelle provincie di Rovigo e Ferrara, di sanzioni amministrative per un importo totale di 42mila euro per violazioni alle norme sulla tracciabilità dei prodotti alimentari. I pescatori sanzionati, che per ora non rientrano fra i 16 indagati, consegnavano il pescato al sito di stoccaggio abusivo. Le battute di pesca illegale, con gli elettrostorditori, del gruppo sgominato, non avvenivano solo in Polesine e nelle vicine provincie di Venezia e Ferrara, ma anche a Ravenna e nel Mantovano fin poi ai laghi Trasimeno, di Bolsena e di Avigliana. Il giro d'affari era di decine di migliaia di euro al mese.

L'ORGANIZZAZIONE

Il fulcro di tutto era a Taglio di Po, dove vive il soggetto ritenuto a capo dell'organizzazione, principale collettore del pesce illegalmente catturato, soprattutto carpe e siluri, e altrettanto illegalmente commercializzato in Romania grazie al rapporto instaurato con uno dei più grossi importatori di pesce fresco romeni. Da parte dei carabinieri forestali, in una nota, arriva come un sollecito «ai possibili provvedimenti sospensivi che la Regione Veneto vorrà adottare in merito alle licenze di pesca professionale a suo tempo rilasciate, oltre che per le condotte illecite accertate nell'ambito delle indagini, anche in considerazione del fatto che in particolar modo i soggetti di nazionalità rumena, sembrano aver fornito, all'atto dell'avvio del procedimento amministrativo che ha permesso di rilasciare le licenze, tutta una serie di dati fraudolenti».

CONGRATULAZIONI

Il plauso parlamentare è arrivato invece nella seduta di Palazzo Madama del 2 settembre, con l'intervento del senatore leghista di Cremona Simone Bossi. «Vorrei andare controcorrente e portare l'Assemblea a conoscenza di una buona notizia: nella mattinata del 23 agosto, nel Delta del Po e più precisamente nei Comuni di Taglio di Po e Goro, il personale del Gruppo dei carabinieri forestali di Rovigo e delle stazioni dipendenti, vorrei citarli uno a uno, ma per mancanza di tempo citerei solo coloro che si sono distinti in modo particolare, il tenente colonnello Alessandro De Vido e il maresciallo Stefano Zanghierato, mentre per la Soarda, la sezione operativa antibracconaggio reati a danno degli animali, il maggiore Testa e il brigadiere capo Rossano Tozzi, coordinati dal pubblico ministero Sabrina Duò nell'operazione Gold river, hanno sgominato una banda di pescatori di frodo. Secondo le contestazioni, questo gruppo era uno dei più importanti cartelli di predoni delle aste fluviali, che spaziavano in tutta Italia, un vero e proprio quartier generale della commercializzazione illecita del pescato catturato per poi essere rivenduto al mercato estero, in violazione delle norme vigenti e in modo non conforme alle normative sanitarie, mascherata dietro l'attività professionale di alcuni di loro. Sono 16 le persone di nazionalità rumena e una ungherese indagate, più di 50 persone sono coinvolte nella rete per aspetti amministrativi, immobili e veicoli sono stati sequestrati e a otto di questi individui è stata infine contestata l'associazione per delinquere».

