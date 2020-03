PESCA IN GINOCCHIO

PORTO TOLLE Dopo l'Alleanza delle cooperative pesca che nei giorni scorsi si è rivolta al Governo per chiedere misure incisive a sostegno del comparto ittico in balia della crisi generata dal Coronavirus, anche Coldiretti Impresapesca Rovigo si è schierata accanto al comparto per far fronte ai problemi economico-finanziari verso cui sta andando incontro il settore. Nel decreto emanato lunedì scorso a favore della pesca e dell'agricoltura, il Governo, ha infatti previsto un intervento di 100 milioni di euro. Secondo Impresapesca dentro a questa somma gli uomini del mare chiederebbero pure l'inserimento di strumenti finanziari atti ad evitare che il settore affondi, perché l'invenduto ha di fatto travolto sia la pesca tradizionale che quella delle acque interne e della molluschicoltura delle lagune. «È stato shoccante assistere al fermo della flotta ha affermato Alessandro Faccioli di Impresapesca Rovigo in una nota ma di fronte alle scene viste nei mercati la settimana scorsa non si poteva fare altrimenti».

MERCATI CHIUSI

I mercati ittici della provincia infatti da una settimana sono stati chiusi, così come le marinerie sono ferme in porto. Attualmente a lavorare nell'estremo Delta è solo un gruppo sparuto di operai nella sede di Barricata del Consorzio pescatori del Polesine impegnata a garantire la fornitura sottovuoto di molluschi ad Esselunga. Una scelta quella che ha portato allo stop della flotta veneta che è dovuta non soltanto ad una questione di sicurezza della salute ma pure ad i prezzi bassi al mercato con il quasi totale invenduto, dovuto al crollo della domanda. «Ora che è tutto fermo ci appelliamo al Governo: ci aspettiamo che tenga conto delle nostre richieste. Quello che chiediamo sono gli strumenti essenziali per sopravvivere agli effetti del Covid-19 ha ribadito Faccioli . Si devono trovare i criteri per prevedere il risarcimento delle zero ore lavorate e il risarcimento per i mancati introiti».

CASSA INTEGRAZIONE

Il responsabile ha poi sottolineato nelle propria disanima: «Coldiretti Impresapesca auspica che si possa attivare una Cig (La cassa integrazione guadagni è un istituto previsto dalla legislazione italiana consistente in una prestazione economica, erogata dall'Inps a favore dei lavoratori sospesi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorino a orario ridotto ndr) in deroga dei lavoratori impiegati sulle barche, un premio per gli armatori, ma che sia anche definito un criterio che preveda il risarcimento all'impresa per l'eventuale perdita di fatturato cui si aggiungeranno le norme di carattere complessivo relative ai lavoratori, alla sospensione dei versamenti tributari, previdenziali e assistenziali. Attendiamo gli sviluppi delle prossime ore dei decreti attuativi». Facendo eco sulla questione anche il presidente provinciale Carlo Salvan ha voluto dire la propria: «Come Coldiretti facciamo un appello alle istituzioni affinché si trovi in modo per dare un sostegno fattivo a questo settore d'eccellenza del nostro territorio che parte dal mare Adriatico, passando per le lagune fino alle acque interne. È un tessuto produttivo che è desideroso di tornare a lavorare e noi speriamo di rivedere presto il nostro pesce fresco e i nostri molluschi sui banchi dei mercati, nelle vetrine delle pescherie e sulle tavole dei ristoranti».

GRANDE DISTRIBUZIONE

Un'analisi a 360 gradi quella che ha offerto Faccioli sulla tematica che è partita dalla pesca in mare aperto a quella delle acque interne fino alla molluschicoltura: «È rischioso per i nostri soci anche lasciare il prodotto fermo sul fondo delle lagune, considerati anche gli ultimi fenomeni estremi dovuti ai cambiamenti climatici. Con il nuovo decreto occorrerà prendere in considerazione il settore dalla prima all'ultima imbarcazione che sia essa marittima o di altro genere. Vorrei pensare che finita questa emergenza la grande distribuzione italiana ci tenda le mani con una più fattiva collaborazione, cercando di dare prelazione ai prodotti pescherecci italiani».

Anna Nani

