Pesca, dietro-front sui diritti esclusivi

DIRITTI DI PESCAROVIGO Le polemiche sono all'ordine del giorno. Nuova tegola sul comparto ittico portotollese. Il 22 dicembre, infatti, scadono i termini per l'eventuale impugnazione della delibera che ha prorogato di 15 anni la convenzione dei diritti esclusivi di pesca in capo al Consorzio pescatori del Polesine e ad oggi nessuno ha ancora avanzato alcuna rimostranza. Nonostante questo, il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara ha deciso di convocare per venerdì prossimo il Consiglio provinciale che vede come quarto punto all'ordine del...