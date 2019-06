Pesca, agricoltura e turismo sognano un grande futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIPORTO TOLLE È unanime la speranza che questo progetto dia slancio all'economia di un territorio come quello del Delta che soffre anche lo spopolamento a causa della mancanza di lavoro. «Si tratta di un ottimo risultato che potrebbe rappresentare un'opportunità in più per la nostra zona - dichiara Luigino Marchesini, presidente del Consorzio pescatori - tolte le vongole, non c'è molto altro, quindi si potrebbe aprire un'altra strada per tenere i ragazzi. Tra l'altro per la nostra azienda potrebbe trattarsi di un'occasione...