TEST SIEROLOGICI

ROVIGO Sono partiti ieri con un afflusso massiccio i test sierologici per tutto il personale delle scuole della provincia di Rovigo. Come da indicazioni ministeriali, nel contesto delle misure per contrastare la diffusione del Covid-19, anche in Polesine ha preso avvio la campagna di screening rivolta al personale docente e non docente degli istituti scolastici. Vista la mancata adesione di alcuni medici si è verificato un importante afflusso di persone presso i Punti ad accesso diretto dei tre Ospedali della provincia. Da oggi sarà attivato un orario dedicato per l'esecuzione di tali test.

TEMPI STRETTI

La campagna di screening proseguirà fino alla settimana che precede l'inizio delle attività didattiche. Lo screening è rivolto al personale docente e non docente che presta la sua opera nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie pubbliche, statali, private e paritarie e negli istituti di istruzione e formazione professionale presenti sul territorio dell'Azienda Ulss 5 Polesana. L'adesione da parte del personale è volontaria.

MEDICI DI BASE

L'Ulss 5 ha provveduto a distribuire i kit sierologici e i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione dei test ai medici di medicina generale della provincia. «Ringraziamo - afferma il direttore generale dell'Ulss Compostella - i medici per la collaborazione offerta, che permetterà l'effettuazione dello screening al personale scolastico in poco più di due settimane».

ISOLAMENTO CAUTELARE

Il personale scolastico che aderirà alla campagna, effettuerà un test sierologico i cui modi e tempi saranno concordati contattando in maniera diretta il proprio medico. Se il test sierologico dovesse risultare positivo, la persona verrà inviata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 5, al fine di effettuare un tampone naso-faringeo. In attesa dell'esito, la persona dovrà rimanere in isolamento fiduciario.

AMBULATORI DISPONIBILI

Il personale in servizio nella scuola assistito da un medico che non aderisce alla campagna di screening o risulta temporaneamente sprovvisto del kit, può, per l'esecuzione del test rivolgersi ai punti ad accesso diretto dell'Ulss 5:

- Ospedale di Rovigo - Corpo F accesso lato sud pensilina rossa dal lunedì al venerdì dalle 14.30 - 15.30;

- Ospedale di Adria - Punto prelievi piano terra presso Ospedale Vecchio dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 15.30;

- Ospedale di Trecenta - Punto prelievi piano terra, dal lunedì al venerdì nell'orario 12-13.

