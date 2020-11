CARENZA DI PERSONALE

ROVIGO Mancano infermieri. E l'Uripa del Veneto, l'Unione regionale istituti per anziani, ha scritto al ministro Roberto Speranza per evidenziare lo stato di emergenza e chiedere perché non sia stato fatto nulla per contenere l'esodo di personale verso le strutture ospedaliere, che pure in questo momento sono a loro volta in difficoltà, manifestando il disappunto per lo stanziamento di 355 milioni per un'indennità da riconoscere al solo personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Mal comune, in una simile circostanza, non è certo mezzo gaudio. E Fp-Cgil e Uil-Fpl intervengono su quanto avviene all'Iras di Rovigo, dove il direttore Luca Avanzi ha preannunciato la sospensione della copertura infermieristica notturna in presenza a Casa Serena.

SINDACATI IN ALLARME

Davide Benazzo della Fp Cgil parla di «ennesimo segnale che la situazione degli organici, soprattutto infermieristici, è chiaramente drammatica: una nota del dottor Avanzi ci comunica l'intenzione di disattivare la guardia notturna dell'infermiere a Casa Serena, sostituendolo con una reperibilità da casa, con la conseguenza che si recupera personale da utilizzare durante il giorno. Per quanto si comprende, durante il turno notturno in tutto l'Iras avremo un solo infermiere, a San Bortolo, con un secondo reperibile. Fino a pochi mesi fa ne avevamo tre. Abbiamo già risposto con la richiesta di confronto, ritenendo tale situazione una chiara dimostrazione di una deriva assistenziale senza fine e che si scarica sul servizio sanitario erogato agli ospiti. Situazione che da mesi stiamo denunciando. Se veramente vogliamo affrontare seriamente il sistema di risposta residenziale al bisogno assistenziale della non autosufficienza, bisogna che la sanità si faccia realmente carico di tutto il bisogno che in questi anni ha volontariamente scaricato sul territorio. Abbiamo 5mila candidati al concorso, ai quali si aggiungono i neolaureati che usciranno nei prossimi mesi? Si faccia un ampio investimento con un programma di assunzioni che permetta alle Ulss di evadere tutto il bisogno di sanità del territorio facendosi carico di supportare direttamente le Rsa: assumiamoli tutti».

SERVIZI A RISCHIO

«Il direttore generale dell'Iras sottolinea Cristiano Pavarin, della Uil Fpa - ha segnalato la sua intenzione di sospendere il servizio infermieristico notturno a Casa Serena, a causa delle carenze d'organico. Come Uil Fpl abbiamo subito chiesto confronto, come già in precedenza. Per correttezza, sottolineiamo che l'abbiamo fatto concordando tutto con un'altra organizzazione sindacale, perché l'unità sindacale è un altro bene prezioso in un simile momento e chi volesse romperla per logiche personalistiche creerebbe un danno. Il personale dell'Iras è da tempo in sofferenza: già a giugno un analogo giro di vite sull'assistenza infermieristica notturna aveva visto una forte presa di posizione unitaria. La situazione è sempre più insostenibile. Al personale si stanno chiedendo sempre nuovi sforzi, compreso quello di eseguire gli screening Covid, ma non ci dobbiamo dimenticare che la moneta con cui vengono ripagati sono state sanzioni per futili motivi, come il non essere stati presenti a un incontro. Che manchino infermieri nelle strutture residenziali è, purtroppo, un dato assodato e per questo da tempo stiamo chiedendo interventi incisivi e strutturali, anche perché in un momento come questo, con i problemi dovuti alla pandemia che si sommano alla deospedalizzazione e alla sanitarizzazione delle case di riposo portate avanti negli anni, non possiamo permetterci altre compressioni sul personale».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA