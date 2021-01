URBANISTICA

ROVIGO Per l'Ecobonus 110 in Comune serve subito «una task force straordinaria, l'ufficio Urbanistica non può farcela a gestire il grande lusso di richieste». A lanciare l'allarme è il vice commissario provinciale di Forza Italia, Andrea Bimbatti. «In questi giorni sono molteplici le segnalazioni provenienti da cittadini che lamentano il ritardo nella consegna dei documenti, conseguenza della richiesta di accesso agli atti agli uffici. Essendo stato un po' di tempo in quella sede (come assessore, ndr), conosco le problematiche legate all'archivio dislocato all'Interporto e anche l'imponente spesa necessaria per digitalizzare tutte i documenti presenti, ma mentre in periodo ordinario l'accesso agli atti era gestibile, oggi ci troviamo in una situazione di urgenza ed emergenza non legata fortunatamente al Covid, ma alle centinaia di richieste di tecnici e cittadini per verificare le conformità delle proprie abitazioni o condomini per concorrere all'Ecobonus».

TEMPI LUNGHI

A tutt'oggi, fa notare Bimbatti, «gli uffici non sono in grado di rispondere all'iperbole di richieste pervenuta, obbligando gli utenti ad attese di mesi, anche diversi, esponendo anche l'amministrazione pubblica a richieste di danni per chi si vedesse sfumare delle opportunità dovute solo a ritardi organizzativi. Se come sembra l'Ecobonus avrà questo significativo successo, tanto che già è stato prorogato dal Governo, è necessario che l'amministrazione organizzi una task force straordinaria proprio per il momento storico, coinvolgendo più personale anche di altri settori, non scaricando solo sull'Urbanistica la responsabilità di tali inaccettabili lungaggini».

BENEFICI DA TRARRE

Si parla di efficientamento energetico, risparmi per le famiglie, ristrutturazione e magari abbellimento di condomini o case, lavoro per tecnici e imprese, possibili oneri di urbanizzazione per il comune. «Alla luce di ciò - continua il vice commissario di Forza Italia - si innescano una serie di indotti positivi ai quali un'amministrazione così ambientalista, così civica, come quella del sindaco Gaffeo, non può rimanere indifferente, a meno che non sia al corrente della problematica».

Bimbatti lancia un appello agli amministratori. «Servirebbe uno sforzo congiunto degli assessori Dina Merlo e Luisa Cattozzo affinché si intervenga per dare risposte celeri a quello che è un surplus di richieste temporaneo. Non durerà per sempre, soprattutto sapendo poi che gli archivi comunali troveranno finalmente una nuova sistemazione. Di certo è inaccettabile non solo per i tecnici, ma soprattutto per i cittadini restare in attesa mesi e mesi di alcune fotocopie di documenti, ed è per questo che a situazioni straordinarie si possa e soprattutto si debba rispondere solo con interventi straordinari, dei quali, al momento, non risulta traccia».

Roberta Merlin

