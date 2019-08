Personale di sostegno, sono 130 i posti vacanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NUOVO ANNOROVIGO Lo scorso anno scolastico ha visto in Italia, nel contingente d'organico del personale docente, solo il 43 per cento degli insegnanti stabilizzato rispetto alle 57 mila assunzioni annunciate, a causa della mancanza di aspiranti prof. Quest'anno il Ministero dell'Istruzione aveva annunciato che sarebbero stati assunti circa 60 mila insegnanti di ruolo, tra cui 15 mila di sostegno.VIA ALLE ASSUNZIONIIl via libera alle assunzioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze è arrivato. Però, con un taglio di 5 mila...