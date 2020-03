BOTTEGA SOTTO CASA

PINCARA La Bottega Sotto Casa, a Pincara è un presidio insostituibile per Pincara. La titolare Annalisa Toffanin è consapevole del momento delicato: «Le nostre vite e la nostra attività lavorativa sono cambiate, ma abbiamo continuato a basarci sui principi che hanno sempre guidato il nostro lavoro da 36 anni. Il nostro negozio affiliato Crai ha puntato sulla qualità dei prodotti e su un vasto assortimento. Inoltre, da sempre offriamo un servizio gratuito di spesa a domicilio, molto importante in questo momento. Lo scopo è evitare l'affollamento nel negozio e tutelare le persone a rischio». Il negozio di via Matteotti è condotto a gestione familiare: «Il nostro servizio qui a Pincara è apprezzato dai clienti. Abbiamo sempre cercato di creare un ambiente di lavoro caldo, accogliente e gioioso, cercando di far sentire a proprio agio le persone».

La Bottega ha seguito le misure di prevenzione e sicurezza: «Da quando è iniziato il blocco abbiamo adottato tutte le misure che il governo ha imposto : mani sempre deterse, indossiamo mascherine e guanti, tutte le superfici di lavoro vengono igienizzate. Per evitare incroci tra i clienti e mantenere le dovute distanze abbiamo predisposto un percorso segnalato da cartelli e frecce che indicano come muoversi. Abbiamo messo a disposizione guanti monouso gratuiti, inoltre il locale è dotato di aerazione forzata per il circolo dell'aria». Una vera squadra: «Prezioso il contributo di Silvia che lavora con noi da diversi anni e di nostro figlio Alberto, per le consegne a casa».

Alessandro Garbo

