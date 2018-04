PERCORSI PROTETTI ROVIGO Per la ciclabile di via Forlanini tutto è in mano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PERCORSI PROTETTIROVIGO Per la ciclabile di via Forlanini tutto è in mano alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Palazzo Nodari ha consegnato tutta la documentazione e il progetto entro il termine prestabilito dello scorso 31 dicembre. Il percorso progettato seguirebbe la via in questione, collegandosi a via Pertini, una perpendicolare già dotata di pista ciclabile. Sarebbe lontana dalla carreggiata stradale, ma permetterebbe ai ciclisti di raggiungere il capoluogo o la frazione in tutta sicurezza. In questi anni gli amanti...