VIABILITÀ

ROVIGO Tra meno di una settimana comincia il primo anno scolastico e a tener banco, è il caso di dirlo, saranno i severi protocolli per il controllo dell'epidemia e il distanziamento sociale. L'Amministrazione ha messo in campo una manovra da circa 726mila euro (solo 160 mila vengono dallo Stato) per rendere il ritorno a scuola il più sicuro possibile, cercando di venire incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie, oltre ovviamente a quelle degli insegnanti.

QUARTIERE SCOLASTICO

In Commenda, quartiere dove si concentrano soprattutto gli istituti scolastici superiori, l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Favaretto ha fatto asfaltare viale della Costituzione, via De Gasperi e viale Benvenuto Tisi. In via De Gasperi, inoltre, è stata realizzata una pista ciclabile di poco meno di un chilometro per collegarsi agli altri percorsi dedicati alle due ruote che arrivano dalla stazione delle corriere. In appena 40 giorni, la giunta Gaffeo ha destinato 210 mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade (asfaltature quasi completate, manca solo parte della segnaletica orizzontale e verticale), nell'ottica di rendere il traffico da e per le scuole della città il più possibile green. L'aumento dell'utilizzo di biciclette e altri mezzi come il monopattino elettrico hanno infatti spinto il Governo a liberalizzare la creazione di percorsi riservati alla mobilità lenta. Palazzo Nodari non si è lasciato sfuggire questa occasione: l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo illustrando i risultati del lavoro svolto in queste settimane con i dirigenti scolastici ha lanciato una proposta: «Per andare a lezione, chi può, usi il più possibile la bici o vada a piedi».

MOBILITÀ GREEN

Questo perché i mezzi pubblici, a causa delle restrizioni della pandemia, potranno ospitare meno passeggeri e intasare la città di automobili è un attimo. Per questo l'invito a muoversi con mezzi individuali a zero impatto ambientale era importante fosse sostenuto da un piano di promozione della mobilità lenta, predisponendo la zona con tutte le risorse possibili per consentire il transito in sicurezza di mezzi di questo tipo.

LE FRAZIONI

I lavori pubblici, però, non riguardano solo la città. Frazioni come Fenil del Turco, Granzette, Cantonazzo, Sant'Apollinare e Grignano, non necessariamente in prossimità delle scuole, sono al centro di un particolare e piano di asfaltature per rendere il traffico più agevole nelle ore di punta. Altro capitolo, invece, è quello riguardante viale Porta Adige, dove un tratto di circa un chilometro è stato completamente ri-asfaltato e che prossimamente Favaretto spera di poter proseguire con un secondo stralcio di lavori, conscio del fatto che le buche con i mesi invernali aumentano lungo quell'importante arteria viaria. In appena tre mesi, dalla fine del confinamento primaverile, l'Amministrazione Gaffeo ha riservato ai nuovi asfalti oltre 3 milioni di euro. Al quarto piano del Municipio i tecnici incaricati affermano sottovoce di non avere mai avuto così tante risorse da spendere per sistemare le strade.

Presto partiranno anche altri lavori di asfaltatura, in questo caso grazie ad AP Reti Gas e Acquevenete. Le due società che gestiscono la rete del gas e idrica, infatti, hanno ormai quasi completato i lavori di ammodernamento delle condotte che portano avanti ormai da circa un paio di anni ed ora si tratta di sistemare davvero le strade che ne sono uscite malconce. Esattamente come avvenuto un paio di mesi fa in via Nazario Sauro, anche via Piave, via Piva, via Montessori e altre torneranno fruibili senza più scossoni.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA