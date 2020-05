Secondo il Decreto Rilancio, che detta le regole per affrontare la Fase 2 e 3 della pandemia, i sindaci sono chiamati a ridisegnare la viabilità della città cercando di evitare possibili assembramenti. Potranno dunque decidere se chiudere aree pubbliche o locali dove non è possibile controllare o contingentare il flusso di persone nel rispetto delle nuove regole. Il metro di distanza dovrà dunque essere rispettato anche nei luoghi pubblici all'aperto e non solo negli ambienti chiusi. Eccezione ammessa solo per i congiunti, con i quali non vi è l'obbligo di utilizzo della mascherina, anche se in caso di persone anziane il mantenimento della distanza di sicurezza viene raccomandato. E, anche sul fronte dei parcheggi, ai sindaci, con l'approvazione definitiva del Decreto potrebbe arrivare un'indicazione precisa di distanziare le singole aree di sosta, nel rispetto del metro di sicurezza interpersonale. Sempre sul fronte della viabilità, il provvedimento promuove la mobilità alternativa attraverso il bonus per l'acquisto di monopattini e biciclette. I Comuni dovranno dunque provvedere a dotare, ove è possibile, la città di piste ciclabili e sensi unici per permettere la convivenza in sicurezza tra mezzi a motore e mezzi alternativi. Non solo. E anche prevista la realizzazione della casa avanzata, cioè una linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. Questa nuova linea potrà essere realizzata solo nelle intersezioni semaforizzate ed estesa a tutta la larghezza della carreggiata, solo però nelle strade con velocità inferiore o uguale a 50 chilometri orari. In poche parole, le bici potranno passare davanti alle auto ferme attraverso una corsia riservata alle biciclette. In città potrebbero, inoltre, presto comparire le corsie ciclabili light lungo le strade, delimitate da una linea bianca discontinua la cui circolazione segue però lo stesso senso di marcia dei veicoli.

