Percorsi dedicati a bici e monopattini

«Rovigo diventerà una città a misura di bicicletta». Lo ha annunciato, ieri mattina, l'assessore Giuseppe Favaretto, anticipando il Piano che l'Amministrazione Gaffeo realizzerà, nei prossimi mesi sul fronte della viabilità del centro storico. «Abbiamo aggiunto al nuovo Piano del traffico 30 mila euro per potenziare la mobilità alternativa a quella a motore ha spiegato Favaretto - I rodigini amano andare infatti in bicicletta, ma il centro attualmente non ha spazi dedicati a chi sceglie le due ruote. Il traffico degli autoveicoli si intreccia attualmente con quello dei ciclisti, originando situazioni di pericolo e causando anche diversi incidenti. E' dunque nostra intenzione riservare degli spazi in città ai ciclisti e alla viabilità alternativa, ad esempio i monopattini elettrici), per permettere ai rodigini di spostarsi in massima sicurezza, anche in direzione delle scuole».

Ad essere dunque potenziati in centro saranno anche le aree di sosta dedicate alle due ruote, accanto a negozi e uffici pubblici. La nuova viabilità a misura di bici renderà dunque appetibile nuovamente il centro all'introduzione del servizio di bike sharing a flusso libero, ossia la possibilità di utilizzare la bicicletta senza l'obbligo di riportarla nelle stazioni prestabilite di sosta, fruibili attraverso un'app o addirittura il noleggio di monopattini elettrici per spostarsi in città.

