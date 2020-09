PORTO TOLLE

Il consiglio comunale ha appprovato a maggioranza il rendiconto della gestione 2019. A relazionare è stato il sindaco Roberto Pizzoli che ha spiegato come l'anno precedente si sia chiuso con un avanzo di poco meno di 20 milioni di euro di cui quasi 10 milioni di fondi accantonati, altri 9 milioni di cifre vincolati con una parte disponibile per gli investimenti di circa 310mila euro. La nota positiva è stata la diminuzione del debito pro-capite dei portotollesi che ammonta a 800 euro. Ad intervenire sul tema è stata la consigliera di opposizione Michela Ferrarese della Bellan sindaco che dopo una serie di domande ha tratto le proprie valutazioni: «Il fondo crediti di dubbia esigibilità è molto alto, ma è in sede di rendiconto che vi è la possibilità di liberare le risorse accantonate negli esercizi precedenti questo però dipende dalla capacità di riscuotere. Ritengo sia doveroso un vostro impegno per trovare soluzioni per diminuirlo».

FERRARESE ALL'ATTACCO

L'ex assessore ha poi attaccato: «Nei documenti agli atti mentre la parte tecnica è molto ben descritta, il programma di mandato è evidenziato in 6 righe con elencazioni per titoli. La programmazione non può essere solo annunciata ma anche realizzata». Ferrarese è inoltre tornata sul tema delle spese correnti: «Se non trovate correttivi al costante aumento di queste spese quando potrete trovare nuove risorse per gli investimenti e diminuire la pressione fiscale sulle famiglie? Rinnovo sempre la nostra richiesta di diminuire l'addizionale Irpef e la Tari». Pizzoli ha replicato: «Abbiamo in programma di fare una relazione apposita per gli obiettivi raggiunti nonostante le difficoltài. Con i 310mila euro a disposizione vorremmo completare via Kennedy a Boccasette, mentre stiamo cercando fondi per altre opere».

Anna Nani

