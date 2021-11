Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONVEGNOROVIGO Per trovare l'intesa con gli altri non dobbiamo temere il conflitto: è il primo passo da fare davanti alla domanda Quale via oggi per meglio rispondere al bisogno di risolvere i conflitti? titolo del recente convegno, a Rovigo, promosso dalla Pastorale familiare diocesana. L'appuntamento è stato dedicato a chi si occupa di mediazione, ma la portata del tema trattato ha esteso le questioni al bisogno di ascolto e...