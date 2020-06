ESAMI AL VIA

ROVIGO Mentre per 1.641 studenti polesani domani si apriranno le porte dell'esame di maturità, con l'eccezionalità dello svolgimento dettato dalle misure organizzative di prevenzione e protezione per garantire la sicurezza davanti all'emergenza coronavirus, continuano intanto a restare aperte le questioni sollevate dallo sciopero dell'8 giugno scorso, attraverso il quale docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola hanno chiesto che le lezioni possano ripartire in presenza, con investimenti e garanzie.

LEZIONI IN PRESENZA

L'iniziativa unitaria indetta da Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams è arrivata perché le ragioni dello sciopero si sono moltiplicate rispetto a quelle che avevano già portato a proclamare una giornata di stop, il 6 marzo, poi rinviato.

LA MOBILITAZIONE

Bertilla Gregnanin, responsabile regionale territoriale della Federazione Uil Scuola Rua, ribadisce le ragioni dello sciopero e condivide le dichiarazioni fatte dal segretario generale della Uil Scuola Pino Turi, affermando l'assoluta necessità di finanziamenti alla scuola e di risposte al personale scolastico, «altrimenti saremo di nuovo in difficoltà». Per creare condizioni di sicurezza e di copertura economica per le esigenze di studenti, docenti e personale del sistema scolastico, incrementando gli organici e ricorrendo all'edilizia leggera per ricavare spazi nuovi per la didattica, «è di massima importanza l'utilizzo dei fondi resi disponibili a livello nazionale ed europeo», afferma Gregnanin, che d'accordo con il segretario generale Turi boccia l'esperienza dell'utilizzo esclusivo della didattica a distanza.

BASTA SPERIMENTAZIONI

È stata una risposta emergenziale, ma ha creato disagi e diseguaglianze, mentre la scuola ha il compito di ridurle: «L'esperienza - spiega Gregnanin - ha confermato come questo strumento sia complementare e mai sostitutivo della didattica in presenza. Il sistema ha perso metà anno scolastico e deve recuperarlo: il diritto allo studio è per tutti, e per ognuno». Si chiede, così, di «riaprire le scuole per fare davvero scuola», dopo una fase che comunque ha dimostrato quanto «i docenti, i dirigenti scolastici e il personale Ata siano stati in grado di adattarsi alla situazione, per continuare a svolgere la missione che la Costituzione assegna alla scuola».

NUOVI INVESTIMENTI

Al contrario - continua Gregnanin - «i mancati investimenti in istruzione sono alla base della situazione degli edifici, dei contratti e della mancata stabilizzazione dei tanti precari, anche in Polesine. Sono tutte emergenze che restano centrali in questo momento, in particolare la situazione di docenti precari e direttori amministrativi facenti funzione con almeno 36 mesi di servizio: queste persone, che hanno servito lo Stato in ogni tempo e da tempo, oggi sono nuovamente oggetto di vessazione legislativa».

PROBLEMA DIE PRECARI

La scuola ha bisogno di docenti, ancora più davanti all'emergenza sanitaria, e intanto restano molto alti i numeri dei precari: «È un risultato frutto di scelte della politica, che oggi più che mai deve assumersi il compito di sciogliere il nodo del riconoscimento del merito», afferma Gregnanin, che invita così la politica a mettere da parte le polemiche social o di scontro tra partiti, e di proporre anche soluzioni nuove, come le scuole di prossimità.

SCUOLE DI PROSSIMITÀ

«Per affrontare l'emergenza sanitaria - spiega la Gregnanin - servono ambienti idonei, che dovranno essere allestiti nei tre mesi da qui all'inizio dell'anno scolastico, riaprendo anche scuole chiuse e distribuendo diversamente gli alunni per le istituzioni scolastiche, proprio perché servono meno alunni per classe e più organico».

N.Ast.

