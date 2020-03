RISPARMIO ENERGETICO

ROVIGO Domani si terrà anche a Rovigo la sedicesima edizione della campagna di sensibilizzazione e comunicazione sul risparmio energetico, promossa a livello nazionale ed internazionale da Caterpillar, trasmissione radiofonica di grande successo di Rai Radio2. Anche quest'anno il Comune di Rovigo aderisce a M'illumino di meno e invita tutti i cittadini a condividere l'iniziativa, spegnendo le luci che non sono indispensabili.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il Comune di Rovigo partecipa aderendo a un simbolico silenzio energetico e così domani, venerdì 6 marzo, dalle 18.30 alle 20, spegnerà l'illuminazione di piazza Vittorio Emanuele II e del tratto centrale di Corso del Popolo. Lo slogan scelto quest'anno per l'iniziativa lanciata da Caterpillar è Spegniamo le luci e piantiamo un albero e l'Amministrazione di Palazzo Nodari oltre ad aderire con lo spegnimento delle luci si propone come obiettivo la piantumazione di alberi in alcuni punti del territorio comunale.

INIZIATIVA RINVIATA

Visto il periodo di emergenza Coronavirus, la messa a dimora delle nuove piante in alcune aree verdi cittadine è stata rimandata a data da destinarsi.

