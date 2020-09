SERVIZI

ROVIGO È il più giovane portalettere del Veneto. E la sua è una piccola storia di affermazione personale voluta con forza fin dalle prime esperienze lavorative dopo il diploma di perito meccanico. Lui è Andrea Pulito, di Arquà Petrarca, 22 anni compiuti il 18 agosto. Dal 1. dicembre dello scorso anno è stato assunto a tempo indeterminato dal Poste italiane e sta lavorando proprio in provincia di Rovigo.

«Mi sono diplomato come perito meccanico all'Ipsia di Este - spiega il giovane portalettere - all'inizio ho trovato lavoro in un'importante azienda di impianti ad alta tecnologia del Padovano, ma ho inviato il curriculum alle Poste tramite il sito aziendale Lavora con noi (https://www.posteitaliane.it/it/invia-cv.html). Lasciavo il certo per l'incerto, ma l'entità di un'azienda come Poste italiane e le possibilità di crescita che offre ai giovani, mi hanno fatto decidere. Ho iniziato nei primi quattordici mesi nei centri di distribuzione di Monselice e di Albignasego».

L'APPREZZAMENTO

Pulito sottolinea di essersi conquistato il rispetto dei colleghi più anziani lavorando sodo. Imparando ad auto organizzarsi e a conoscere bene il territorio. Importante è anche la disposizione e la sequenza della corrispondenza da consegnare partendo dalla ripartizione da fare prima di partire.

Terminati i contratti a tempo determinato, è rimasto in attesa di una nuova chiamata, arrivata a novembre 2019. «Ho superato una serie di colloqui e test selettivi - aggiunge - potevo scegliere tra la provincia di Padova o quella di Rovigo. Ho scelto Rovigo. Poi è arrivato anche il periodo di confinamento per l'emergenza sanitaria. Giravo per le strade deserte ed era un po' inquietante, ma per fortuna c'era il contatto umano. La gente mi accoglieva con affetto. Mi invitavano in casa anche per un caffè. Io dovevo spiegare che non potevo fermarmi e che dovevamo rispettare le regole del distanziamento. Comunque è stata una grande esperienza dal punto di vista umano e mi sono sentito utile nello stare vicino alle persone e portare un po' di normalità in un momento che normale non era. Noi giovani che siamo volti nuovi dobbiamo conquistarci la fiducia della gente con la gentilezza, la disponibilità e l'ascolto, soprattutto se si tratta di persone anziane. Sto lavorando nel centro storico di Rovigo e sono tutti gentili e collaborativi».

PASSATO SPORTIVO

Andrea Pulito ha un passato da atleta nel ciclismo giovanile. «Fino alla categoria Juniores correvo in bici. Mi ha aiutato anche questo: il ciclismo serve a rispettare le regole e a sopportare gli sforzi. Sia il ciclista che il portalettere vivono sulla strada e devono stare attenti. Ho scalato vette come il passo Zoncolan, la salita più impegnativa d'Europa, la bici ti insegna a stringere i denti e a non mollare mai. E questo serve sia nel lavoro che nella vita. E c'è lo spirito di squadra e il lavoro. Il ciclismo mi ha regalato un affetto fondamentale: la mia ragazza, conosciuta nel mondo della bici».

Franco Pavan

