GLI AIUTI

ROVIGO Sono stati erogati complessivamente 90 milioni di euro finora in Polesine per aiutare le piccole e medie imprese a ripartire dopo l'emergenza Coronavirus. A snocciolare i numeri è Gian Michele Gambato, vicepresidente di Confindustria Venezia-Rovigo. «Per quanto riguarda i prestiti fino a 25mila euro, sono state accolte 1.683 domande con una media di 20mila e 580 euro a pratica. Poi ci sono le pratiche sopra i 25mila euro: qui le richieste sono state fatte da 1.879 aziende, per arrivare a un totale complessivo di finanziamenti per 90 milioni di euro. Siamo sostanzialmente in linea con il dato nazionale, ma non è un risultato entusiasmante - frena Gambato - se consideriamo che nel pacchetto di 400 miliardi, in tutta Italia, sono stati erogati al momento 31 miliardi di euro. Siamo sotto l'8%».

REPORT CONFINDUSTRIA

C'è un altro report inquietante per Confindustria: «I numeri aggiornati a venerdì 29 maggio riportano che in cassa integrazione, in provincia di Rovigo, ci sono ancora 4.200 addetti nel comparto industriale. Sono dati che fanno riflettere». L'analisi di Matteo Rettore, direttore di Cna Rovigo: «I finanziamenti arrivati in Veneto sono un dato positivo, ma è importante non fermarsi qui - osserva - Si è ripartiti, ma a scartamento ridotto, penso alle professioni a contatto con il pubblico. E non vanno dimenticati i costi aggiuntivi per attuare i protocolli e le sanificazioni, che ricadono sulle imprese. Ora stiamo lavorando a stretto contatto con le Pmi per implementare i sistemi di sicurezza. Stasera (ieri, ndr) abbiamo un webinar sul Decreto rilancio: spiegheremo a 130 imprenditori delle province di Padova e Rovigo come accedere ai bonus, al credito d'imposta e allo sconto sull'energia elettrica. Inoltre stiamo lavorando su altri temi, come l'ecobonus al 110% per l'edilizia. In ballo ci sono molti posti di lavoro, soprattutto per gli impiantisti», conclude Rettore.

IL MINISTRO

L'annuncio di Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento: «Alle piccole e medie imprese del Veneto sono stati finanziati oltre 2 miliardi e mezzo di euro grazie al fondo di garanzia dedicato e messo a disposizione dal Governo in occasione dell'emergenza Covid-19». Questi sono i dati, aggiornati al 2 giugno, relativi al Fondo di garanzia per le Pmi. A fronte di oltre 22 miliardi e mezzo di euro a livello nazionale, l'importo totale dei finanziamenti richiesti, in Veneto, è di 2.577.099.512 euro. Ecco i numeri, provincia per provincia: «A livello territoriale a Belluno l'importo finanziato è di 24.355.464 euro; in quella di Padova 156.840.340 euro; in quella di Rovigo 34.636.328 euro; a Treviso 130.362.550 euro; a Venezia 124.938.242 euro; a Verona 160.315.868 euro e nel Vicentino 146.155.802 euro».

ZONA LOGISTICA

L'economia polesana pianifica la rinascita scommettendo forte sulla Zls, la Zona logistica semplificata. Gian Michele Gambato anticipa: «Domani (oggi, ndr) alle 11, in videoconferenza, ci saranno quasi quaranta persone al tavolo tecnico con la Regione e i sindaci del Polesine per dare la partenza al Piano strategico. Sarebbe un grandissimo risultato, entro il 2020, presentare il Piano strategico alla presidenza del Consiglio dei ministri e ottenere il riconoscimento di area Zls».

Alessandro Garbo

