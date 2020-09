ALTO POLESINE

Mancano decine di insegnanti e la didattica a distanza in qualche caso è ancora in fase di organizzazione, ma lo sforzo degli istituti comprensivi dell'Alto Polesine è imponente per poter garantire un avvio dell'anno scolastico il più possibile sereno. Se la grande questione di quest'anno è costituita dal rischio di diffusione del virus Sars-Cov-2 e dalle conseguenti misure di contenimento, in realtà le scuole altopolesane devono fare i conti, come se il virus non bastasse, anche con fattori che sono a tutti gli effetti cronici. Capita praticamente ogni anno, infatti, che al suono della campanella manchino diversi insegnanti, e al momento la situazione attuale non sembra far eccezione, col rischio che a difficoltà si sommi difficoltà.

CARENZA DI DOCENTI

Mancano al momento alcune decine di docenti all'Istituto comprensivo di Badia e Trecenta, nato dall'unificazione dei due istituti per via del dimensionamento scolastico, che conta più di un migliaio di alunni. Il nuovo dirigente scolastico è la lendinarese Giulia Corso, al lavoro per predisporre tutto in vista di un anno indubbiamente non semplice. «Mancano ancora molti docenti e inizieremo con un orario ridotto spiega Per le scuole medie durerà solo una settimana, poiché siamo in attesa delle nomine, mentre nelle scuole elementari in cui abbiamo il tempo pieno si inizierà a fornire il servizio mensa dai primi di ottobre». Difficile dire quando sarà possibile completare l'organico, anche se ovviamente l'auspicio è che le nomine siano effettuate quanto prima.

DIDATTICA A DISTANZA

L'Ic di Badia e Trecenta si sta inoltre organizzando per la didattica a distanza in seguito ai cambiamenti conseguenti all'accorpamento. «Dovremo avere un nuovo animatore digitale per entrambi i comprensivi che si sono uniti: stiamo ipotizzando una soluzione per essere pronti a far lezione a distanza in caso di necessità conclude Corso In questi giorni, però, pensiamo soprattutto a tornare in aula in sicurezza».

DIDATTICA INTEGRATA

Manca un discreto numero di insegnanti anche all'Istituto comprensivo di Lendinara, che conta 930 studenti e include anche le scuole di Lusia. «Ci auguriamo di poter arrivare a fine settembre con tutto il personale e ci stiamo organizzando per la didattica digitale integrata», dice la dirigente Laura Riviello. Anche nell'Istituto comprensivo di Fiesso Umbertiano, che include le scuole di Castelguglielmo e conta circa 650 alunni, a pochi giorni dal via si fanno i conti con le carenze di personale che riguarda soprattutto gli insegnanti di sostegno. Il dirigente scolastico Amos Golinelli riferisce che mancano all'appello dieci insegnanti per le scuole medie e un numero un po' inferiore per le elementari. «Quest'anno ci sono ancor più punti interrogativi spiega Abbiamo chiesto un organico aggiuntivo per Covid-19, per gestire l'accesso e la sorveglianza, ma anche se abbiamo già un avviso di assegnazione economica, mancano ancora le indicazioni su come procedere. Difficile far previsioni su quando potremo avere tutto il personale». Quanto alla didattica a distanza, che si spera di non dover attuare, l'Ic di Fiesso in caso di necessità non avrà problemi. «I docenti sono formati e non sarebbe un problema ripetere l'esperienza positiva portata avanti ad aprile e maggio conclude Golinelli Ora però tutte le nostre energie sono convogliate sul ritorno sui banchi in presenza».

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA