IL DOLORE DEL PAESE

BOARA PISANI È atteso per oggi il rientro a Boara Pisani della salma di Gianni Rizzo, il 36enne rimasto ucciso lo scorso lunedì pomeriggio mentre era impegnato in una battuta di pesca sportiva nel Lago di Bolsena, in provincia di Viterbo. Un temporale improvviso ha infatti sorpreso Gianni, campione di bass fishing, e l'amico che era con lui, un 39enne della provincia di Frosinone, che non sono riusciti a tornare a riva in tempo per ripararsi dal violento temporale.

LA CANNA DA PESCA

Un fulmine ha centrato in pieno Gianni, che stava ancora imbracciando la sua amata canna da pesca, forse per metterla via prima di rientrare: per lui non c'è stato alcun scampo.

VACANZA DI FAMIGLIA

I genitori Lucio e Gianna e la moglie Claudia, con la quale era sposato da due anni, si trovavano a pochi chilometri dal luogo della tragedia. Erano partiti infatti tutti insieme dal paese adagiato sulla sponda padovana dell'Adige per trascorrere qualche giorno di relax. Ma ad attenderli hanno trovato un destino crudele e beffardo.

PASSIONE VISCERALE

Gianni è morto facendo quello che amava di più. Campione capace di collezionare negli anni moltissimi premi a livello nazionale e pure internazionale, il 36enne aveva saputo trasformare il suo amore per la pesca sportiva in una professione vera e propria: lavorava infatti per l'azienda T3 Distribution, che importa attrezzatura per pescare. In questo momento, tuttavia, quanti hanno amato Gianni non riescono a trovare alcuna consolazione in questa assurda tragedia. «Siamo tutti sconvolti e increduli. racconta l'assessore di Boara Pisani Andrea Gastaldello Gianni era una persona speciale, sempre con il sorriso stampato in faccia, capace di portare il buonumore ovunque andasse. Un campione nello sport, ma anche nella vita».

COMUNE MOBILITATO

L'Amministrazione comunale di Luca Pescarin si è subito mossa per capire come sarà dato l'ultimo saluto a Gianni. Oggi don Fabrizio, parroco di Boara, accoglierà la famiglia Rizzo per capire la loro volontà sull'organizzazione del funerale, che potrebbe svolgersi già questo venerdì.

L'ULTIMO SALUTO

Il 36enne era molto conosciuto e amato e si attende una grande folla per dirgli addio. Per questo l'amministrazione, una volta sentita appunto la volontà della famiglia, sarà pronta a chiedere l'autorizzazione al Prefetto per la celebrazione delle esequie nella piazza del municipio o addirittura allo stadio comunale. A celebrare il funerale, pare, arriverà anche l'ex parroco di Boara Pisani don Roberto Barotti, oggi parroco a Maserà.

IL CORDOGLIO

In queste ore, intanto, sono tantissime le parole di cordoglio pubblicate sulla bacheca Facebook di Gianni. In molti vogliono ricordare il grande campione che è stato, ma soprattutto l'uomo capace di farsi benvolere da tutti: appassionato, solare, generoso, sempre pronto ad aiutare gli amici e legatissimo alla famiglia. Toccante il saluto dell'associazione Italy Bass Nation: «Se insieme supereremo il vuoto dell'assenza del figlio, del marito e dell'amico, rimarrà tra noi il vuoto di chi era insostituibile per passione, tenacia, carisma e intelligenza. Un giovane capo che sapeva includere per talento naturale e migliorava sé stesso per insospettabile umiltà».

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA