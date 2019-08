Per il Comune il Maddalena è la soluzione ottimale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POSIZIONE DEL COMUNEROVIGO Torna il tema del trasloco del tribunale ed il sindaco Gaffeo ribadisce che «la riqualificazione del Maddalena potrebbe essere una buona soluzione, tenendo sempre in considerazione il fatto che dovesse mai essere deciso che deve rimanere in via Verdi, avrebbe eventualmente a disposizione anche l'ex Banca d'Italia di via Mazzini».Anche se sembra sia solo qualche mese che impazza la querelle sul trasloco o meno delle aule di giustizia, in realtà sono anni che questo argomento si trascina in avanti e ad oggi non...