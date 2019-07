Per Friday for future si fa pulizia nel parco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAROVIGO Prosegue la battaglia per la sensibilizzazione verso i temi ambientali di Fridays For Future. I giovani ragazzi e ragazze di Rovigo, capitanati insieme ai loro coetanei di tutto il mondo dall'attivista 16enne svedese Greta Thunberg, domani, dalle 17 alle 19, indosseranno i guanti e ripuliranno il Parco Lisieux, l'area verde della pista ciclabile al centro della rotatoria del Ponte di Marabin. È l'ennesimo appuntamento pubblico durante il quale prendono i sacchi per le immondizie (differenziando rigorosamente ciascun...