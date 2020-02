PENSIONI

TUTTE LE NOVITÀ

NEGLI INCONTRI CISL

La Federazione Pensionati Cisl di Padova Rovigo sta organizzando incontri con i propri iscritti per presentare le novità per le pensioni derivanti dalla Legge di Bilancio 2020. Innanzitutto è stata confermata Opzione donna e per fruirne bisogna aver maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019 (35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 59 per le lavoratrici autonome). Riconfermata anche l'APE Sociale, secondo la quale si può fare domanda entro il 31 dicembre 2020 con 63 anni di età ed almeno 30/36 anni di contributi, oltre ad essere disoccupati, invalidi, assistenti di parenti non autosufficienti o addetti ad attività gravose. Inoltre per il periodo 2020-2021 viene riconosciuta in automatico la rivalutazione delle pensioni. Da ultimo la Cisl comunica un'importante novità per tutti i pensionati: è stata aperta l'adesione al Fondo Solidarietà Veneto a tutti i pensionati fino al compimento del 67° anno di età.

REGIONALE ADRIA-ROVIGO

LA MERCEDES SI CAPPOTTA

DOPO L'URTO CON LA PANDA

Un brutto incidente che ha creato apprensione e mandato in tilt il traffico fra Adria e Rovigo, ma fortunatamente con conseguenze molto meno gravi rispetto a quanto non lasciasse temere la visione delle due auto incidentate, una Panda e una Mercedes Classe A, con quest'ultima che dopo l'impatto si è cappottata. Quattro le persone coinvolte nello scontro, avvenuto sulla regionale, attorno alle 15.30, fra Ca' Emo e Villadose: solo una con lesioni di media gravità, per gli altri solo ferite lievi. Sul posto, oltre al Suem, anche vigili del fuoco e carabinieri. Traffico in tilt per un paio d'ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA