L'EPIDEMIA

ROVIGO L'Ulss 5 Polesana recluta medici specialisti, in pensione e specializzandi, ma anche infermieri e assistenti sanitari, per vaccinare i polesani contro il Covid-19. Per accelerare il passo nella lotta al Coronavirus, l'Azienda sanitaria sta cercando di assicurarsi del personale extra in modo da assicurare ai Centri di vaccinazione di popolazione di poter funzionare, in caso di disponibilità di un gran numero di dosi, a pieno regime.

AVVISI PUBBLICI

Per questo il nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria Patrizia Simionato ha approvato con due provvedimenti l'apertura di altrettanti avvisi pubblici per formare elenchi di medici e di personale sanitario del comparto disponibile a lavorare nell'ambito del piano di somministrazione dei vaccini. L'obiettivo espresso nelle due deliberazioni è quello di «garantire la rapida ed efficiente attuazione del piano di vaccinazione ed evitare rallentamenti a causa dell'insufficiente numero di professionisti dedicati alla somministrazione». L'azienda raccoglierà quindi la disponibilità di medici e operatori sanitari che non abbiano in corso rapporti di lavoro con il Servizio sanitario nazionale (o strutture accreditate) o con strutture socio-sanitarie residenziali per anziani. L'Ulss 5 apre le porte a medici specialisti, specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno della scuola di specializzazione, laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione e iscritti agli ordini professionali e medici in pensione, ai quali propone un incarico libero-professionale o di collaborazione coordinata e continuativa.

I COMPENSI

Specialisti e dottori in pensione saranno pagati 60 euro lordi all'ora, mentre la retribuzione per gli specializzandi e gli abilitati privi di specializzazione è di 40 euro l'ora. Per somministrare i vaccini a tappeto l'Ulss cerca anche infermieri e assistenti sanitari che potranno essere impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e retribuiti 30 euro lordi all'ora. Per entrambe le categorie, medici e operatori sanitari, è previsto un impegno massimo indicativo di 36 ore a settimana. L'azienda sanitaria mira così a rimpolpare le fila del personale dedicato a somministrare i vaccini contro il Sars-Cov-2 nei sette Centri di vaccinazione di popolazione attivati nella provincia.

IL PRECEDENTE

Già un mese fa c'era stato il reclutamento di una decina di medici in pensione cui erano stati conferiti incarichi libero-professionali per dare attuazione al piano di vaccinazione nella provincia, in quel caso tramite un avviso pubblico indetto da Azienda Zero. Ora l'ulteriore azione per non rischiare di trovarsi magari con un buon numero di dosi, ma senza il personale per somministrarle, arriva mentre il Polesine cerca di allungare il passo nella lotta contro il virus. Alla vigilia del passaggio del Veneto in zona rossa, infatti, questo è il primo fine settimana in cui in alcuni dei centri vaccinali della provincia si alza l'asticella aprendo le porte anche la domenica per inoculare un vaccino a centinaia di anziani.

corsa contro il tempo

Se il virus corre, l'Ulss 5 sta accelerando le operazioni per immunizzare le fasce della popolazione più deboli ed esposte al rischio contagio. Nella giornata di ieri sono state vaccinate 1.500 persone tra anziani dagli 80 anni in su e personale scolastico nei Cvp di Rovigo, Adria, Trecenta, Lendinara e Porto Tolle. Anche oggi si mira a replicare tenendo aperti alcuni dei centri che accoglieranno centinaia di anziani con l'obiettivo di concludere entro la prima settimana di aprile la vaccinazione di tutti gli ultraottantenni polesani e procedere poi per immunizzare le persone con particolari patologie.

Ilaria Bellucco

