PROTESTAROVIGO Saranno più di 300 i lavoratori e pensionati che sabato partiranno da Rovigo per partecipare alla mobilitazione regionale di Cgil, Cisl e Uil di piazza Ferretto a Mestre. Il nodo la Legge di Stabilità che il Governo presenterà già da oggi al Parlamento ma che non ha visto un adeguato confronto con il sindacato. Anzi, il confronto di fatto non c'è proprio stato, solo una presentazione di uno stato di fatto. Così le parti...